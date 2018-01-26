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В немецком Билефельде начался суд над парой, подозреваемой в пытках обманувшего их на Ebay мошенника. Об этом сообщает Hamburger Morgenpost.

По данным обвинения, 30-летний обманщик стал жертвой 28-летней девушки и ее 35-летнего молодого человека после того, как обманул их на 12400 евро.

Пара не простила надувательства и устроила над ним самосуд. Под фальшивым предлогом они заманили его в свою квартиру, связали, обклеили голову скотчем и пытали электрошокером несколько часов. Кроме того, они угрожали просверлить ему колено дрелью. Мужчине удалось освободиться только после того, как он пообещал передать своим мучителям более крупную сумму денег.

Обвиняемые своей вины не признают. Решение суда ожидается 5 февраля.

Фото: Flickr