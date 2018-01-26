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В США продолжает расти количество отравлений, вызванных капсулами для стирки — подростки едят их в рамках интернет-флешмоба. Об этом сообщает The Verge.

Несмотря на все усилия YouTube, который блокирует видео, связанные с флешмобом Tide Pod Challenge, количество участников опасного "челленджа" все растет. Если 16 января количество отравившихся подростков составляло 39 человек с начала года, то уже к 22 января их число удвоилось и достигло 86.

Американская ассоциация центров контроля отравлений выпустила еще одно предупреждение, призывающее подростков отказаться от поедания капсул для стирки.

Угроза стала настолько реальной, что к проблеме подключился YouTube, который пообещал удалить все видео с опасным флешмобом.

"Правила YouTube запрещают контент, который призывает к опасной деятельности, способной привести к физическому вреду. Мы оперативно удаляем ролики, которые нарушают нашу политику", — заявил представитель YouTube. Он также пообещал, что все каналы, распространяющие видео с флешмобом, получат "страйк", то есть предупреждение.

На сегодняшний день практически все ролики с поеданием капсул пропали с видеохостинга. По соответствующему запросу YouTube показывает только видео, на которых блогеры выступают против этого флешмоба и заявляют о его вреде, и новостные репортажи.

Фото: Flickr