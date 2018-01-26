В мире |

Журнал Vanity Fair удалил актера Джеймса Франко с обложки из-за обвинений в домогательствах, сообщает NME.

"Мы приняли решение не помещать Джеймса Франко на голливудскую обложку после того, как мы узнали об обвинениях в неподобающем поведении", — отмечается в заявлении издания.

Ранее сообщалось, что секс-скандал не помешал Джеймсу Франко прийти на премию Гильдии киноактеров США.

Пять женщин публично обвинили американского актера, режиссера и продюсера в непристойном поведении.

Фото: Flickr