Vanity Fair удалил Джеймса Франко с обложки из-за обвинений в домогательствах
В мире | 26 января 2018 года, 18:27
Журнал Vanity Fair удалил актера Джеймса Франко с обложки из-за обвинений в домогательствах, сообщает NME.
"Мы приняли решение не помещать Джеймса Франко на голливудскую обложку после того, как мы узнали об обвинениях в неподобающем поведении", — отмечается в заявлении издания.
Ранее сообщалось, что секс-скандал не помешал Джеймсу Франко прийти на премию Гильдии киноактеров США.
Пять женщин публично обвинили американского актера, режиссера и продюсера в непристойном поведении.
Фото: Flickr
Источник: Газета.ru