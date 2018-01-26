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Президент США Дональд Трамп заявил, что готов извиниться за то, что ретвитнул три антимусульманских видео, опубликованных ультраправой британской группой.

В интервью с ведущим британского телеканала ITV Пирсом Морганом Трамп сказал, что ничего не знал о движении "Британия прежде всего", когда публиковал в своих твитах ссылки на его видеосюжеты в ноябре прошлого года.

"Если вы мне говорите, что это ужасные люди, расисты, я, конечно, извинюсь, если вы этого от меня хотите", - сказал Трамп в ответ на вопрос Моргана.

Трамп ответил на критику Мэй относительно антиисламских ретвитов Это интервью, записанное в Давосе, будет показано по ITV 28 января.

Публикация в твитах президента расистских видеосюжетов британских правых вызвала в ноябре осложнение в американо-британских отношениях. Представитель премьер-министра Терезы Мэй заявил, что со стороны президента было неправильно рассылать провокационные сообщения 40 миллионам его подписчиков.

Трамп в ответ посоветовал Мэй сосредоточить усилия на борьбе с терроризмом, а не на критике его действий.

На вопрос, сожалеет ли он о своих публикациях в "Твиттере", Трамп сказал, что делал это потому, что считает "необходимым выступать против радикального исламского террора".

Однако, по его словам, он ничего не знал о движении "Британия прежде всего", когда принимал решение давать ссылки на посты заместителя лидера движения Джейды Франсен.

"Я ничего не знал о них, мне не хочется быть причастным к таким людям", - сказал Трамп в интервью.

Один из видеосюжетов, переопубликованных Трампом, представляет собой неверифицированные кадры с изображением некоего "мигранта-мусульманина", который нападает на молодого голландца на костылях.

Трамп сказал, что скандал с этими ретвитами не привлек особого внимания в США.

Группа "Британия превыше всего" (Britain First), которая была основана в 2011 году бывшими членами праворадикальной Британской национальной партии (БНП), широко пользуется социальными сетями для пропаганды своего тезиса об "исламизации" Британии.

В ходе интервью, которое состоялась в кулуарах проходящего в Давосе Всемирного экономического форума, Трамп сообщил Моргану, что не хотел причинять никаких проблем его стране.

Президент говорит о своих теплых чувствах к Британии и Шотландии в особенности, которую он назвал "совершенно особым местом".

Трамп добавил, что он у него сложились отличные отношения с британским премьер-министром, с которой он встречался в Давосе в четверг накануне записи интервью.

Ранее американский президент заявлял, что США и Британия продолжают тесное сотрудничество в военной сфере.

Фото: Flickr