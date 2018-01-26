Парижский зоопарк эвакуировали после побега бабуинов
В мире | 26 января 2018 года, 19:18
Парижский зоопарк был эвакуирован после того, как бабуинам удалось сбежать из вольера. Об этом сообщает The Local.
Остается неясным, сколько приматов сбежали – по первоначальным данным, их было 50, но представитель зоопарка рассказал, что речь идет о четырех обезьянах.
"Четыре особи сейчас находятся в лесистой области парка", – сказал он.
Представитель подчеркнул, что ни одно животное не покинуло территорию зверинца.
Полиция быстро прибыла на место происшествия, окружив зоологический сад. Также сообщается, что прилегающие дороги были перекрыты.
Фото: Flickr
Источник: Газета.ru