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Парижский зоопарк был эвакуирован после того, как бабуинам удалось сбежать из вольера. Об этом сообщает The Local.

Остается неясным, сколько приматов сбежали – по первоначальным данным, их было 50, но представитель зоопарка рассказал, что речь идет о четырех обезьянах.

"Четыре особи сейчас находятся в лесистой области парка", – сказал он.

Представитель подчеркнул, что ни одно животное не покинуло территорию зверинца.

Полиция быстро прибыла на место происшествия, окружив зоологический сад. Также сообщается, что прилегающие дороги были перекрыты.

Фото: Flickr