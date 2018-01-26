США расширили санкции против России из-за Украины (1)
В мире | 26 января 2018 года, 18:30
Минфин США сообщил о расширении санкций в отношении России из-за ситуации на Украине.
В частности, в санкционный список были включены замминистра энергетики России Андрей Черезов, директор департамента Минэнергетики Евгений Грабчак и еще 19 граждан России и Украины.
Также санкции были введены в отношении ряда дочерних структур "Сургутнефтегаза", "Силовые машины" и "Технопромэкспорта".
Всего в санкционный список были включены 9 компаний, по 12 компаниям санкции были уточнены.
Ранее Минфин России сообщил, что банковский сектор готов к возможным санкциям.
Источник: gazeta.ru
Фото: pixabay.com
Krievijai ir jaatbrivo okupetas Ukrainas teritorijas Krimu, Donecku un Luhansku. Tikai tad varbut ar vinu saks ekonomiski sadarboties.
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