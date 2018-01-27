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В результате стрельбы в центре Амстердама погиб один человек, еще два получили ранения, сообщает городская полиция.

"Один человек погиб, два человека с неизвестными ранениями доставлены в больницу", — говорится в сообщении полиции в Twitter.

На данный момент проводится расследование, улица, на которой произошел инцидент, перекрыта.

По данным газеты Parool, свидетели прошествия заявили, что слышали звуки стрельбы рядом с детской площадкой, после чего стрелявший в балаклаве убежал с места инцидента. При этом звуки напоминали стрельбу из автоматического оружия.

Согласно телерадиокомпании RTL, полиция пока не произвела задержаний.

Официальный представитель полиции, слова которого приводят СМИ, высказал сомнение, что это могло быть террористическим актом. "Похоже, речь идет о криминальном случае", - предположил он.

Источники: РИА Новости, "Интерфакс"