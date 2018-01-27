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В центре Баку, около станции метро "28 Мая", прогремел взрыв, сообщили РИА Новости очевидцы.

По их словам, взрыв произошел в многоэтажном жилом здании, расположенном на улице Диляры Алиевой. Находящимся в округе торговым объектам нанесен ущерб.

Как сообщает МЧС Азербайджана, в результате инцидента пострадал один человек.

"В результате взрыва ожоги различной степени получил продавец канцелярского магазина Махмудов Захид Шюкюр Оглу (1961 года рождения). Предварительной причиной взрыва является утечка газа. Соответствующие структуры ведут расследование", — сообщила пресс-служба МЧС Азербайджана.

В свою очередь агентство Sputnik Азербайджан, ссылаясь на полицейских, находящихся на месте происшествия, сообщало о двоих погибших.

Тем временем как заявил заместитель гендиректора азербайджанской компании "Азеригаз" Руслан Алиев, на территории, где произошел взрыв, сутками ранее велись работы.

"Предварительно, причиной взрыва стала утечка. Буквально вчера на этой территории велись работы, видимо, задели газопровод. В связи с происшествием отключено газоснабжение тысячи абонентов", — заявил Алиев журналистам.

Фото: flickr.com/Leo D