В Лондоне автомобиль насмерть сбил троих подростков
В мире | 27 января 2018 года, 12:13
В западном Лондоне автомобиль сбил троих молодых людей рядом с автобусной остановкой, передает Sky News.
В подростков на остановке врезался черный автомобиль Аudi, за рулем которого находился 28-летний мужчина. Молодые люди скончались на месте происшествия, водитель был доставлен в больницу для оказания медицинской помощи, а затем взят под стражу.
Полиция не считает произошедшее террористическим актом.
"Молодые люди погибли при ужасных обстоятельствах. Нужно, чтобы каждый, кто видел, что произошло, немедленно связался с полицией", — заявила детектив Джейн Шоу.
Фото: pixabay.com
Источник: Газета.ru