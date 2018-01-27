В центре Кабула произошел теракт: погибли около 40 человек
В мире | 27 января 2018 года, 12:31
При взрыве в столице Афганистана Кабуле погибли около 40 человек и еще 140 получили ранения, передает телеканал 1TV со ссылкой на местное Министерство здравоохранения.
Взрыв прогремел в субботу в дипломатическом квартале столицы Афганистана Вазир-Акбар-Хан, где расположены посольства зарубежных стран и правительственные здания. Многие здания были повреждены, в них выбило окна.
По данным телеканала 1TV, взрыв был совершен террористом-смертником на заминированном автомобиле. Ответственность за взрыв взяло радикальное движение "Талибан".
Фото: flickr.com/Roar K
Источник: РИА Новости