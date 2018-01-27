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При взрыве в столице Афганистана Кабуле погибли около 40 человек и еще 140 получили ранения, передает телеканал 1TV со ссылкой на местное Министерство здравоохранения.

Взрыв прогремел в субботу в дипломатическом квартале столицы Афганистана Вазир-Акбар-Хан, где расположены посольства зарубежных стран и правительственные здания. Многие здания были повреждены, в них выбило окна.

По данным телеканала 1TV, взрыв был совершен террористом-смертником на заминированном автомобиле. Ответственность за взрыв взяло радикальное движение "Талибан".

Фото: flickr.com/Roar K