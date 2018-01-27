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Великобритания обзаведется радиолокатором на острове Анст (Шетланд).

Как сообщается на сайте британского Минобороны, прибор позволит военно-воздушным силам контролировать пространство в районе Норвежского моря. Военные уверены, что радар укрепит боеспособность Великобритании в условиях "повышенной активности" России.

"Мы всегда будем защищать наше небо от российской агрессии. Этот радар жизненно важен для безопасности Великобритании, поскольку мы отвечаем на усиление глобальных угроз и повышаем нашу способность отвечать на них", — заявил глава ведомства Гэвин Уильямсон.

A new RAF radar facility reinforcing the UK’s ability to track aircraft will be powered up ready to operate soon. @ChiefofAirStaff visited the site of the new £10m Remote Radar Head facility, at Saxa Vord, Unst, Shetland, to inspect its progress. Read more https://t.co/h5irwBvFF1 pic.twitter.com/k1C6RLPt6w — Royal Air Force (@RoyalAirForce) January 26, 2018

По его словам, "действия России не ограничиваются восточными рубежами Европы", поэтому угроза для британцев "реальна и остра".

Стоимость радара составляет 10 миллионов фунтов стерлингов. После ввода в эксплуатацию он войдет в систему национального центра быстрого реагирования, занимающегося охраной воздушного пространства Великобритании.

Британские военные не в первый раз обращаются к теме "российской агрессии". Так, глава Минобороны Гэвин Уильямсон заявил о "планах Москвы по уничтожению критической инфраструктуры" Великобритании. Об этом же ранее предупреждал и глава британского Генштаба Николас Картер.

В российском Минобороны объяснили эти предположения "борьбой за денежные знаки" — бюджет на оборону — и посоветовали "отразить фобии" главы ведомства "в детских комиксах или сериале "Монти Пайтон".

Фото: pixabay.com