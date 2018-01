В мире |

Великобритания обзаведется радиолокатором на острове Анст (Шетланд).

Как сообщается на сайте британского Минобороны, прибор позволит военно-воздушным силам контролировать пространство в районе Норвежского моря. Военные уверены, что радар укрепит боеспособность Великобритании в условиях "повышенной активности" России.

"Мы всегда будем защищать наше небо от российской агрессии. Этот радар жизненно важен для безопасности Великобритании, поскольку мы отвечаем на усиление глобальных угроз и повышаем нашу способность отвечать на них", — заявил глава ведомства Гэвин Уильямсон.

A new RAF radar facility reinforcing the UK’s ability to track aircraft will be powered up ready to operate soon. @ChiefofAirStaff visited the site of the new £10m Remote Radar Head facility, at Saxa Vord, Unst, Shetland, to inspect its progress. Read more https://t.co/h5irwBvFF1 pic.twitter.com/k1C6RLPt6w