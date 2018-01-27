СМИ: жертвами стрельбы в бразильском клубе стали 10 человек
В мире | 27 января 2018 года, 15:47
Минимум десять человек погибли, еще шесть пострадали в ходе стрельбы в клубе в бразильской Форталезе, сообщает агентство EFE со ссылкой на официальные источники.
Атака произошла утром в субботу в бедном районе Форталезы. Группа вооруженных людей подъехала к клубу и без разбора начала стрелять на внутреннем дворе. Агентство отмечает, что причиной происшествия могли стать разбирательства из-за наркотиков.
По данным телеканала Globo, пострадавших доставили в больницы.
Фото: flickr.com/IMPD Police Cars
Источник: РИА Новости