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МВД России признало недействительными паспорта россиян Евгения Войцеховского и Павла Стоцко, которые добились регистрации брака между собой в одном из многофункциональных центров услуг (МФЦ) в Москве.

В сообщении МВД говорится, что "по факту проставления штампа о регистрации брака между гражданами мужского пола в паспорта граждан Российской Федерации" проводится служебная проверка.

Не дожидаясь результатов проверки, МВД объявило, что сотрудница, поставившая штамп, и ее непосредственный руководитель будут уволены из органов внутренних дел. Паспорта Войцеховского и Стоцко со штампом о браке между ними признаны недействительными.

Накануне о том, что в России впервые признали однополый брак между мужчинами, сообщил телеканал "Дождь". Сам брак они заключили в Копенгагене, где легализованы однополые браки, после чего перевели документы о регистрации на русский язык, нотариально заверили их и подали в многофункциональный центр услуг в Москве.

"Там им поставили штамп в паспорте на странице семейного положения, подтвердив, что мужчины зарегистрировали брак", - сообщил "Дождь".

После выхода сюжета в эфир руководство многофункционального центра услуг (МФЦ) выступило с опровержением: в нем говорилось, что центры госуслуг Москвы не предоставляют услугу по регистрации брака, а лишь передают паспорта в ЗАГСы.

В четверг со своим опровержением выступила начальник управления ЗАГСов Москвы Ирина Муравьева. Она заявила, что в этом случае паспорта должны были быть переданы не ее подчиненным, а в миграционную службу.

"Штамп в паспорте о регистрации браков сотрудниками органов ЗАГС проставляется только в день бракосочетания на территории России. Если брак граждан России заключен в другом государстве, то в заявительном порядке такой штамп может быть поставлен в общегражданский паспорт миграционной службой", - рассказала Муравьева.

Она также подчеркнула, что сотрудники МФЦ не проставляют никаких штампов в паспорта.

В заявлении МВД не уточняется, сотрудники какой именно службы будут наказаны за проставление штампа о браке Войцеховского и Стоцко.

В разговоре с Русской службой BBC Стоцко рассказал, что они специально не говорили, в каком именно из центров был зарегистрирован брак, чтобы сотрудница никак не пострадала.

"Мы готовились к длительной борьбе, но сотрудница ведомства действовала по закону. Может быть, нам просто повезло", - сказал он.

Тем временем как сообщает "Интерфакс", в отношении Евгения Войцеховского и Павла Стоцко заведено административное дело об умышленной порче документов.

"В отношении мужчин, инициировавших внесение в свои паспорта граждан Российской Федерации отметок, не предусмотренных действующим законодательством, возбуждены дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 19.16 КоАП РФ "Умышленная порча документа, удостоверяющего личность гражданина (паспорта), либо утрата документа, удостоверяющего личность гражданина (паспорта), по небрежности", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе московской полиции.

По данным пресс-службы, в рамках производства по данным делам паспорта подлежат изъятию для приобщения к материалам, и дальнейшему обмену в установленном порядке.

В свою очередь, как отметил в интервью Русской службе BBC юрист по международному праву Антон Аранибар, брак, заключенный в стране, которая вместе с Россией подписала международные конвенции или договоры, по закону является действительным на российской территории. Однако он отметил, что речь идет о теории, а не о практике.

Войцеховский и Стоцко говорят, что перед тем как пойти в МФЦ, они долго готовились: "Наше свидетельство о браке выдано компетентным органом, легализовано Министерством иностранных дел того государства, которое нам его выдало, в соответствии с Гаагской конвенцией, переведено на русский язык и заверено нотариусом. Это свидетельство действует на территории Российской Федерации по федеральному закону об актах гражданского состояния".

Тем временем как указал в интервью BBC российский общественный деятель, один из основателей российской ЛГБТ-сети Игорь Кочетков, никаких преимуществ Войцеховский и Стоцко в случае признания их брака в России все равно бы не получили.

"В США была очень серьезная борьба за однополые браки, потому что там брачный статус дает очень много преимуществ - налоговые, социальные льготы и так далее. В России ничего этого нет и для разнополых браков, поэтому у людей не так часто возникает насущная необходимость пытаться легализовать свой статус в России", - сказал Кочетков в интервью BBC.

Супруги Войцеховский и Стоцко согласны, что никаких льгот они от штампов не получили бы, даже если бы МВД не признало их паспорта недействительными.

"Вот, например, в Дании мы с Женей могли купить семейный проездной, он на 25-30% дешевле, чем проездной для обычных людей. В России такого нет", - посетовал Стоцко.

Он признает, что главной целью их похода в МФЦ было показать, что в России можно по закону зарегистрировать однополый брак.

В свою очередь, на своей странице в социальной сети Facebook Павел Стоцко написал, что ему поступают сообщения с угрозами "отрезать голову", а также неизвестные звонят его матери и просит ее "угомонить" сына, иначе ее уволят с работы.

"Мне пишут в личку с предложением "отрезать голову", звонят с неизвестных номеров моей матери и просят меня "угомонить", чтобы ее не уволили. Ужасно такое говорить, но это — ожидаемая и "естественная" реакция. В России, где сегодня столько говорят о "норме", угрозы убийством, произвол полиции, шантаж и подстрекательство стали нормой. Без кавычек", - написал Павел.

Фото: facebook.com/stotsko