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Милош Земан лидирует во втором туре выборов президента Чехии, сообщило республиканское статуправление.

По итогам подсчета результатов с 95% избирательных участков, действующий президент получил 52,26% голосов и стал недосягаемым для своего соперника, бывшего председателя Академии наук Йиржи Драгоша, у которого 47,8% голосов.

За Земана проголосовали около 2,64 миллиона человек, за Драгоша — примерно 2,42 миллиона человек. Земан победил в 11 из 13 краев, проиграв только в Праге и Центрально-Чешском крае.

Инаугурация президента состоится в Пражском Граде 8 марта.