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Премьер-министры сразу двух немецких земель выступили за поэтапную отмену санкций против России, пишет Deutsche Wirtschafts Nachrichten.

Заявления прозвучали на встрече глав правительств восточных федеральных земель в Берлине, состоявшейся 22 января. Так, премьер-министр Тюрингии Бодо Рамелов сравнил антироссийские санкции с "мертвой лошадью, на которой никуда не уедешь". По его мнению, проблема Украины не решится с помощью "символической политики, за которую приходится расплачиваться немецким предприятиям".

Премьер-министр Саксонии-Анхальт Рейнер Хазелхофф, в свою очередь, признал необходимость единого курса восточногерманских земель в отношении антироссийских санкций.

Издание отмечает, что подобные заявления обусловлены традиционными связями восточногерманских компаний с российскими, а также сильным негативным эффектом экономических ограничений для бизнеса.

Запад ввел ограничительные меры против России в 2014 году, обвинив ее во вмешательстве в ситуацию на Украине. Москва в ответ взяла курс на импортозамещение, подчеркивая, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно.

При этом Россия неоднократно заявляла, что она — не участник конфликта на Украине и не субъект Минских соглашений.

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