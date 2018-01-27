Число погибших при взрыве в Кабуле достигло 95 человек
В мире | 27 января 2018 года, 20:11
Число погибших в результате взрыва в дипломатическом квартале столицы Афганистана возросло до 95 человек, еще 158 пострадали, информирует телеканал 1TV со ссылкой на представителя Министерства здравоохранения страны.
Ранее сообщалось о 63 жертвах и 151 пострадавшем.
Взрыв прогремел в субботу в квартале Кабула Вазир-Акбар-Хан, где расположены посольства зарубежных стран и правительственные здания. По данным СМИ, взрыв совершил террорист-смертник на заминированном автомобиле скорой помощи.
Замглавы МВД сообщил об аресте четырех человек, связанных с терактом. Радикальное движение "Талибан" взяло ответственность за взрыв.
Фото: flickr.com/Roar K
Источник: РИА Новости