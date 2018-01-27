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Число погибших в результате взрыва в дипломатическом квартале столицы Афганистана возросло до 95 человек, еще 158 пострадали, информирует телеканал 1TV со ссылкой на представителя Министерства здравоохранения страны.

Ранее сообщалось о 63 жертвах и 151 пострадавшем.

Взрыв прогремел в субботу в квартале Кабула Вазир-Акбар-Хан, где расположены посольства зарубежных стран и правительственные здания. По данным СМИ, взрыв совершил террорист-смертник на заминированном автомобиле скорой помощи.

Замглавы МВД сообщил об аресте четырех человек, связанных с терактом. Радикальное движение "Талибан" взяло ответственность за взрыв.

Фото: flickr.com/Roar K