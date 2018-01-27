В мире |

Европейским государствам необходимо объединиться против России и создать "новую коалицию", заявил президент Украины Петр Порошенко в ходе выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Соответствующая видеозапись с речью украинского лидера опубликована в Facebook.

"Сегодня мы оказались в ситуации, когда Россия развернула необъявленную войну против всех нас. Поэтому, учитывая такое состояние вещей, мы должны думать о новой коалиции, новых программах или новом подходе", — сказал Порошенко, выступая на сессии, посвященной актуальным проблемам Центральной и Восточной Европы.

По мнению украинского лидера, европейские страны должны приложить усилия для того, чтобы противостоять "российской угрозе".

Ранее украинский лидер назвал Россию ключевой угрозой для Украины. Он отметил, что есть "все больше доказательств" подготовки российской стороны к "войне континентального масштаба". Он, как и некоторые другие западные лидеры, выразил обеспокоенность в связи с проведенными в прошлом году российско-белорусскими военными маневрами "Запад-2017".

Ранее украинский лидер назвал Россию ключевой угрозой для Украины. Он отметил, что есть "все больше доказательств" подготовки российской стороны к "войне континентального масштаба". Он, как и некоторые другие западные лидеры, выразил обеспокоенность в связи с проведенными в прошлом году российско-белорусскими военными маневрами "Запад-2017".

По его мнению, "под видом стратегических командно-штабных учений не исключается создание новых ударных группировок российских войск для вторжения на территорию Украины". В связи с этим, как отметил Порошенко, контроль на всех участках границы страны усилен.

Президент также не исключил, что Россия может применить против Украины кибервойска. По его словам, российская сторона "пыталась повлиять на результаты выборов по всей Европе и в Соединенных Штатах".

"Уверен, что наша решительность и сплоченность не оставит им ни единого шанса", — добавил он.

Помимо Порошенко, в сессии приняли участие президент Литвы Даля Грибаускайте, лидер Польши Анджей Дуда и еврокомиссар по вопросам расширения и политики соседства ЕС Йоханнес Хан.

Президент Литвы, в свою очередь, назвала основной приоритет для прибалтийских государств. По ее мнению, страны Балтии должны укрепить границы с Россией.

"Усиление обороны восточного фланга является приоритетом для нашего региона. Учения "Запад" продемонстрировали, что мы столкнулись не только с военными, но и гибридными угрозами. Поэтому обеспечение кибербезопасности становится все важнее", — сказала она.

Это не первый случай, когда Грибаускайте проявляет обеспокоенность в связи с учениями "Запад-2017". Ранее литовский президент пожаловалась генсеку ООН Антониу Гутеррешу в связи с российско-белорусскими маневрами. По ее мнению, эти учения моделировали реальный конфликт со странами-участницами НАТО.

Учения "Запад-2017" проходили в середине сентября. В них приняли участие почти 13 тысяч военнослужащих. Как рассказали в Минобороны России, военные маневры носили сугубо оборонительный характер.

Фото: facebook.com/pg/petroporoshenko