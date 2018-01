В мире |

Президент США Дональд Трамп не смог провести встречу со своим украинским коллегой Петром Порошенко на Всемирном экономическом форуме в Давосе из-за нехватки времени. Об этом сообщила американская журналистка Маргарет Бреннан.

Как пишет Бреннан, Трамп хотел встретиться с Порошенко, но уехал в Вашингтон. Поэтому украинский лидер провел переговоры с госсекретарем Рексом Тиллерсоном.

"Тиллерсон остался в Давосе и только что встретился с президентом Украины Порошенко. Тиллерсон сказал ему, что Трамп тоже хотел встретиться с ним, но не успел. Трамп уже на пути в Вашингтон", — говорится в записи журналистки в Twitter.

Secretary Tillerson remains in Davos & just met with Ukraine’s @poroshenko. Tillerson told him that @POTUS wanted to meet with him too but did not have time. @POTUS is already wheels up to Washington. #wef2018