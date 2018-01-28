На Кипре начались президентские выборы
В мире | 28 января 2018 года, 10:48
На Кипре открылись избирательные участки для голосования на выборах нового главы государства, сообщает Associated Press.
Всего в выборах смогут принять участие более 550 тыс. киприотов.
Опросы показывают, что лидером гонки остается действующий президент Никос Анастасиадис. Однако он, вероятно, не сможет набрать более 50% голосов в первом туре.
Вероятными соперниками Анастасиадиса во втором туре могут стать Ставрос Малас от коммунистической партии АКЕЛ и Николас Пападопулос от Демократической партии.
Фото: facebook.com
Источник: Газета.ru