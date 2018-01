В мире |

В сеть попали фотографии смартфонов Samsung Galaxy S9 и S9+, которые должны выйти в 2018 году. Изображения публикует портал Venture Beat.

Как отмечает издание, и 5,8-дюймовый S9, и 6,2-дюймовый S9+ будут мало чем отличаться от своих предшественников. Первая модель получит 4 гигабайта оперативной памяти и 64 гигабайта встроенной, вторая — 6 и 128 соответственно.

These are the Samsung Galaxy S9 and S9+ https://t.co/DCzOvO7OVQ by #testa_dox via @c0nvey pic.twitter.com/67PU9LQzyy