В сети появились фотографии нового Samsung Galaxy (4)

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В мире | 28 января 2018 года, 11:08

В сеть попали фотографии смартфонов Samsung Galaxy S9 и S9+, которые должны выйти в 2018 году. Изображения публикует портал Venture Beat.

Как отмечает издание, и 5,8-дюймовый S9, и 6,2-дюймовый S9+ будут мало чем отличаться от своих предшественников. Первая модель получит 4 гигабайта оперативной памяти и 64 гигабайта встроенной, вторая — 6 и 128 соответственно.

Основным преимуществом Galaxy S9 и S9+ перед старыми конфигурациями станет обновление аппаратного и программного обеспечения для обработки изображений и видео. 12-мегапиксельная камера позволит использовать эффект super slow-motion ("замедленная съемка"), то есть делать 480 кадров в секунду. Кроме того, у нее будет изменяемая апертура. Фронтальная камера получит разрешение 8 мегапикселей.

В обоих смартфонах улучшена система распознавания лиц, а сканер отпечатка пальца расположен ниже камеры, а не рядом с ней.

Официальный релиз нового смартфона намечен на 25 февраля. Ожидается, что продавать его начнут 16 марта.

Фото: pixabay.com

Источник: Lenta.ru
Комментарии 4
Jurijs Curkans1 час назад
После скандала связанного с тем что Самсунг и Эйпл програмировали телефоны что бы они быстрее выходили из строя репутация их сильно пошатнулась что бы исправить ее думаю нужно что бы новые модели стоили не больше 100 евро
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qeht27 минут назад
кому нужет такой , тот купит .... думаю 8 сотен придется выложить ... ну если действительно нужен
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Кирилл Полукеев55 минут назад
Не знаю,у меня айфон и все хорошо работает и ничего не тормозит
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