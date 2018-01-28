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В воскресенье утром московская полиция ворвалась в столичный офис Фонда борьбы с коррупцией, для чего полицейским пришлось выпилить дверь болгаркой. Официальная причина рейда - якобы заложенная в помещении бомба.

В это время в офисе ФБК шла прямая трансляция программы новостей "Навальный LIVE", и на записи видно, как полиция прерывает прямой эфир. Директор ФБК Роман Рубанов написал в Twitter, что ведущего новостей обвиняют в заложении бомбы.

Полиция говорит, что у Дмитрия Низовцева, ведущего Новостей, в его телефоне бомба. — Рубанов Роман (@rrubanov) January 28, 2018

Из офиса ФБК забирают компьютеры, сервера и камеры. #ИщутБомбу — Рубанов Роман (@rrubanov) January 28, 2018

В воскресенье в Москве я ряде других российских городов должны состояться уличные акции протеста в поддержку призыва Алексея Навального бойкотировать президентские выборы, назначенные на 18 марта.

В пятницу полиция задержала несколько волонтеров, выходящих из московского штаба Алексея Навального, в том числе одного несовершеннолетнего.

По словам глава штаба Сергея Бойко, задержанные волонтеры ничего не расклеивали, но с собой у них было порядка 100 листовок - их забрали.

Алексей Навальный объявил о проведении всероссийской акции "Забастовка избирателей" после того, как Центризбирком отказался зарегистрировать его кандидатом в президенты из-за непогашенной судимости.

"У нас всю неделю полиция приходит в штабы. У нас практически не осталось штабов, в которые не приходили сотрудники полиции, не изымали листовки и не писали бы протоколы", - заявил Русской службе Би-би-си пресс-секретарь кампании Навального Руслан Шаведдинов.

Он уточнил, что акции согласованы в 95 городах, а всего их планируют провести в 118-ти. В ряде городов, включая Москву, Санкт-Петербург и Уфу, соратники Навального мероприятия согласовать не смогли.