Скончался основатель IKEA Ингвар Кампрад (1)
В мире | 28 января 2018 года, 13:53
В Швеции скончался основатель IKEA Ингвар Кампрад. Об этом говорится в сообщении компании.
Кампрад скончался в окружении семьи в своем доме в шведском Смоланде после болезни. Ему был 91 год.
По данным Bloomberg, основатель IKEA занимал восьмую строчку в списке миллиардеров с состоянием в $58,7 млрд.
Ингвар Кампрад основал IKEA в 17 лет, следует из сообщения компании. Непосредственно от работы в IKEA он отошел в 1988 году, однако сохранил роль советника.
Фото: facebook.com
Источник: Газета.ru
IKEA была активным и открытым спонсором Майдана. Это всё , что о ней следует знать. Фирма давала деньги на русофобию.
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