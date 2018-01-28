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В Швеции скончался основатель IKEA Ингвар Кампрад. Об этом говорится в сообщении компании.

Кампрад скончался в окружении семьи в своем доме в шведском Смоланде после болезни. Ему был 91 год.

По данным Bloomberg, основатель IKEA занимал восьмую строчку в списке миллиардеров с состоянием в $58,7 млрд.

Ингвар Кампрад основал IKEA в 17 лет, следует из сообщения компании. Непосредственно от работы в IKEA он отошел в 1988 году, однако сохранил роль советника.

Фото: facebook.com