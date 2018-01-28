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Российский оппозиционер Алексей Навальный задержан в Москве на уличном шествии в поддержку бойкота мартовских президентских выборов. Задержание в прямом эфире показал оппозиционный канал "Навальный LIVE", а позже прокомментировал сам политик.

“Меня задержали. Это значения не имеет. Приходите на Тверскую. Вы не за меня выходите, а за себя и своё будущее”, - написал Навальный в Twitter.

Навальный был задержан в центре российской столицы, на Тверской улице, куда он звал на уличное шествие своих сторонников. Начало демонстрации было назначено на 14.00 МСК.

Очевидцы задержания говорят, что оппозиционера задержали, завели в автобус и тут же увезли.

Навальный, которому Центральная избирательная комиссия отказала в регистрации в качестве кандидата в президенты, отказывается называть “переназначение” действующего президента Владимира Путина “выборами” и призывает не ходить на участки.

Фото: pixabay.com