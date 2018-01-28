Навальный задержан на пикете за бойкот президентских выборов (5)

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В мире | 28 января 2018 года, 15:58

Российский оппозиционер Алексей Навальный задержан в Москве на уличном шествии в поддержку бойкота мартовских президентских выборов. Задержание в прямом эфире показал оппозиционный канал "Навальный LIVE", а позже прокомментировал сам политик.

“Меня задержали. Это значения не имеет. Приходите на Тверскую. Вы не за меня выходите, а за себя и своё будущее”, - написал Навальный в Twitter.

Навальный был задержан в центре российской столицы, на Тверской улице, куда он звал на уличное шествие своих сторонников. Начало демонстрации было назначено на 14.00 МСК.

Очевидцы задержания говорят, что оппозиционера задержали, завели в автобус и тут же увезли.

Навальный, которому Центральная избирательная комиссия отказала в регистрации в качестве кандидата в президенты, отказывается называть “переназначение” действующего президента Владимира Путина “выборами” и призывает не ходить на участки.

Фото: pixabay.com

Источник: Reuters
Комментарии 5
Олег41 минуту назад
В очередной раз за проституцию взяли, рецидив, однако.
3
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Уголовника взяли, за подстрекательство.30 минут назад
Это не оппозиционер.
Он уголовник.
Уголовник работающий на деньги сороса
В любой, повторяю, в любой стране Европы, он с тюрем не вылезал бы.
3
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Русиано21 минуту назад
Как же Пуйло боится Навального! Даже имя его боится произнести, извращенец.
7
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