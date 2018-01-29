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Президентом Финляндии на состоявшихся в воскресенье выборах избран нынешний глава государства Саули Ниинисте.

По итогам подсчета 98,3% голосов ему отдали предпочтение 62,7% избирателей. При этом избранным считается кандидат, набравший более 50% голосов.

Если бы Ниинистё получил меньшее число голосов, 11 февраля состоялся бы второй тур голосования, а его соперником стал выдвинутый партией "Зеленые" от "зеленых" Пекка Хаависто, который заручился поддержкой 12,3% избирателей.

Остальные кандидаты получили от 6,9% до 1,5% голосов. Всего в выборах участвовали восемь претендентов.

В голосовании приняли участие 69,9% избирателей. На предыдущих выборах в 2012 году активность избирателей во втором туре голосования составила 68,9%.

Согласно конституции, избранный президент вступает в должность в первый день месяца, следующего за выборами, то есть 1 февраля. В 12:00 он произнесет торжественную речь перед парламентом. После этого начинаются полномочия нового президента.