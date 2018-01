В мире |

На юбилейной, 60-й по счету церемонии вручения премии "Грэмми", которая прошла в Нью-Йорке в ночь на 29 января, премию в номинации "Лучшая аранжировка" получил американский композитор Рэнди Ньюман. Победу ему принесла песня "Путин".

"Он может вести гигантский трактор / Через Транссибирскую равнину, / Он может управлять ядерным реактором / Своим левым полушарием, / И когда он снимает рубашку, / Женщины теряют рассудок, / Когда он снимает рубашку, / Я хочу быть женщиной", - поется в хите.

Как стало известно ранее, главную награду - за лучшую песню - получил Бруно Марс с композицией That's What I Like. В общей сложности музыкант получил шесть "Грэмми".

Источник: newsru.com

Фото: Screenshot youtube.com