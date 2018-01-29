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Женщинам-полицейским в английском графстве Ноттингемшир выделили специальные "комнаты плача" на работе, чтобы справляться с эмоциями во время менопаузы. Об этом сообщает Daily Mail.

Сотрудницам разрешат делать частые перерывы, дадут доступ к душевым, а также выделят вентилятор или пересадят за рабочее место, которое обдувается ветерком.

Согласно новым правилам, женщины также должны иметь возможность переодеваться или снимать часть одежды, чтобы справляться с приливами жара — одним из характерных для менопаузы симптомов.

Кроме того, у полицейских должна быть и "приватная территория", где они смогут "немного отдохнуть, поплакать или поговорить с коллегами". Им разрешат приходить на работу позже, а риск их направления на задание оценят дополнительно. Полиция Ноттингемшира ввела эти правила потому, что женщины среднего возраста часто уходили со службы именно из-за мешающих симптомов менопаузы.

Некоторые сочли такую политику слишком сильным послаблением, поскольку к пятому десятку лет сотрудницы уже должны уметь брать себя в руки.

Другие отмечают, что к менопаузе нужно относиться почти как к материнству. А депутат парламента от консерваторов Дэвид Дэвис (David Davis) указал, что выделять подобные комнаты плача — "это немного оскорбительно для женщин-офицеров, которые ежедневно сталкиваются с очень жесткими ситуациями".

Источник: lenta.ru