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В ночь на воскресенье, 28 января, в Лас-Вегасе состоялась 35-я церемония вручения премий AVN Awards, присуждаемых представителям "киноиндустрии для взрослых".

Как обычно было около ста номинаций, и вручение премий растянулось на многие часы.

Лучшим режиссером 2018 года был назван Грэг Лански (он же победил год назад).

Звание "исполнительница года" присвоили Анджеле Уайт (она же победила в номинациях Best Boy/Girl Sex Scene и Best Star Showcase).

"Исполнителем года" назван актер, известный как Маркус Дюпри. "Лучшая актриса" – Сара Лавв, "лучший актер" – Томми Пистол.

"Юное открытие года" – Джилл Кассиди.

Отмечается, что все имена актеров-победителей – сценические псевдонимы.

Лучшей комедией признали фильм под названием "Еврейки любят черные ..." студий BurningAngel и Exile.

Примечательно, что была названа и лучшая "драма". Этого титула удостоился фильм "Half His Age: A Teenage Tragedy". Ему же вручили приз "фильм года".

Вручением "порно-оскаров" завершилась 35-я ежегодная эротическая ярмарка AVN (Adult Video News) Adult Entertainment Expo, в которой принимали участие около 150 компаний из разных стран мира (в том числе израильские). Для различных шоу и работы в павильонах были привлечены более 500 актрис и актеров "кино для взрослых".

Источник: sem40.ru

Фото: Screenshot funnyordie.com