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В Харькове возле магазина произошел взрыв, пострадали женщина и ребенок, сообщило областное управление Национальной полиции в Facebook.

Инцидент произошел утром на улице Клочковской. Ребенка 2016 года рождения и 53-летнюю женщину госпитализировали с рваными ранами. На месте работают следственно-оперативная группа и эксперты-взрывотехники, также туда направилось руководство регионального главка Нацполиции.

Источник: ria.ru