В украинском Харькове у магазина произошел взрыв (4)

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В мире | 29 января 2018 года, 11:19

В Харькове возле магазина произошел взрыв, пострадали женщина и ребенок, сообщило областное управление Национальной полиции в Facebook.

Инцидент произошел утром на улице Клочковской. Ребенка 2016 года рождения и 53-летнюю женщину госпитализировали с рваными ранами. На месте работают следственно-оперативная группа и эксперты-взрывотехники, также туда направилось руководство регионального главка Нацполиции.

Источник: ria.ru

Комментарии 4
Факт1 час назад
Харьков всегда останется "русским" преимущественно городом как бы америкосы не стимулировали баблом украинский национальный вопрос
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иг1 час назад
Попытка прихода русского мира
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Харків1 час назад
Харків - без ь
1
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