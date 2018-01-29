В украинском Харькове у магазина произошел взрыв (4)
В мире | 29 января 2018 года, 11:19
В Харькове возле магазина произошел взрыв, пострадали женщина и ребенок, сообщило областное управление Национальной полиции в Facebook.
Инцидент произошел утром на улице Клочковской. Ребенка 2016 года рождения и 53-летнюю женщину госпитализировали с рваными ранами. На месте работают следственно-оперативная группа и эксперты-взрывотехники, также туда направилось руководство регионального главка Нацполиции.
Источник: ria.ru
Харьков всегда останется "русским" преимущественно городом как бы америкосы не стимулировали баблом украинский национальный вопрос
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