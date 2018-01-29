В Литве призвали граждан отказаться от антивируса Касперского (3)

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В мире | 29 января 2018 года, 13:19

Заместитель министра национальной обороны Эдвинас Керза призвал литовцев прекратить пользоваться антивирусом от "Лаборатории Касперского" на своих компьютерах.

"Следовало бы вслушаться в те общие рекомендации, потому что решение было принято, основываясь не на эмоциях, а на наших исследованиях, и подтверждено доказательствами, которые собрали мы сами и наши партнеры. Предпринимаются такие решительные шаги, потому что в системе на самом деле существует угроза", – цитирует Sputnik Литва слова Керза.

В конце декабря правительство республики приняло решение, что "Лаборатория Касперского" представляет угрозу для национальной безопасности Литвы, и обязало госучреждения и структуры, имеющие доступ к информации особой важности, заменить программное обеспечение другим.

Тогда же Эдвинас Керза отметил, что это решение касается только учреждений энергетической, финансовой и транспортной отраслей.

Представителей частных предприятий попросили самостоятельно оценить риски использования "Лаборатории Касперского".

Источник: ria.ru

Фото: Facebook/Kaspersky Lab

Комментарии 3
Alex53 минуты назад
Опять нам "царапинки на пробирках " пропихивают тупые вояки...Можно ведь клич кинуть,не ездить например в Палангу ?А кто докажет что амеровские "антивирусы" не работают параллельно на АНБ,ФБР,ЦРУ ?
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да вообще1 час назад
надо отказаться от использования всех антивирусов!
Знающие люди еще в начале 90-х говорили, что вирусы пишут антивирусные компании!
:):):)
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Виктор1 час назад
Это ещё начало 21 века, пока технологии не развиты. А потом (фантастика) они могли бы призвать и к удалению русского ДНК из себя. Как известно литовцы процентов на 55% - русские. И тогда в зверье и превратились бы :)
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