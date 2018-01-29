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Заместитель министра национальной обороны Эдвинас Керза призвал литовцев прекратить пользоваться антивирусом от "Лаборатории Касперского" на своих компьютерах.

"Следовало бы вслушаться в те общие рекомендации, потому что решение было принято, основываясь не на эмоциях, а на наших исследованиях, и подтверждено доказательствами, которые собрали мы сами и наши партнеры. Предпринимаются такие решительные шаги, потому что в системе на самом деле существует угроза", – цитирует Sputnik Литва слова Керза.

В конце декабря правительство республики приняло решение, что "Лаборатория Касперского" представляет угрозу для национальной безопасности Литвы, и обязало госучреждения и структуры, имеющие доступ к информации особой важности, заменить программное обеспечение другим.

Тогда же Эдвинас Керза отметил, что это решение касается только учреждений энергетической, финансовой и транспортной отраслей.

Представителей частных предприятий попросили самостоятельно оценить риски использования "Лаборатории Касперского".

Источник: ria.ru

Фото: Facebook/Kaspersky Lab