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Украинский писатель Юрий Винничук обвинил классиков русской литературы Михаила Булгакова и Александра Пушкина в плагиате. Об этом он написал в своем блоге на портале "Збруч".

Винничук уверен, что разбирающийся в мировой литературе человек "легко увидит всю вторичность романа "Мастер и Маргарита"".

"Почему француз должен восхищаться Булгаковым, если много образов и сюжетных ходов тот позаимствовал из романа Пьера Мак-Орлана "Ночная Маргарита", изданного в Москве в 1927 году? Главными героями в нем являются профессор Георг Фауст, который продал душу дьяволу (таинственному Леону, который, конечно же, прихрамывает), и благодаря этому превратился в молодого человека, а также рыжая красавица Маргарита. Придет в голову французу и роман Александра Дюма "Жозеф Бальзамо"", — пояснил он.

"Американец, читая Булгакова, сразу вспомнит "Таинственного незнакомца" Марка Твена, особенно бал и общие философские идеи.

Немецкий читатель заметит множество реминисценций из романа Густава Майринка "Ангел западного окна", а некто еще более начитанный будет просто ошарашен удивительными совпадениями с "Приключениями авантюриста Гуго фон Хабенихта" от классика венгерской литературы Мора Йокаи", — добавил писатель.

По его словам, французы "не воспринимают" творчество Александра Пушкина, считая его "обычным эпигоном французской поэзии". "Немало классических стихотворений Пушкина, в том числе, "Письмо Татьяны" — это перепевы с французского", — написал Винничук.

Источник: lenta.ru

Фото: pixabay.com