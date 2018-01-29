Шнуров обозвал священников и сравнил храмы с борделями (5)
В мире | 29 января 2018 года, 16:01
Лидер российской группы "Ленинград" Сергей Шнуров написал стихотворение, в котором ответил протоиерею Всеволоду Чаплину.
Произведение он опубликовал в своем аккаунте в Instagram.
"И что с того, что нацепили рясы? Не форма вроде красит человечка. Среди попов бывают ***. В плохом значении этого словечка", — сказал певец.
Кроме того, в своем стихе Шнуров сравнил храмы с борделями.
"Бордель и есть бордель. В углу икона его не делает ни лучше и ни хуже", — добавил артист.
Отмечается, что такому стихотворению предшествовало заявление протоиерея Всеволода Чаплина о том, что Шнуров попадет в ад за использование мата в песнях.
Источник: life.ru
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