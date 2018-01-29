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Лидер российской группы "Ленинград" Сергей Шнуров написал стихотворение, в котором ответил протоиерею Всеволоду Чаплину.

Произведение он опубликовал в своем аккаунте в Instagram.

"И что с того, что нацепили рясы? Не форма вроде красит человечка. Среди попов бывают ***. В плохом значении этого словечка", — сказал певец.

Кроме того, в своем стихе Шнуров сравнил храмы с борделями.

"Бордель и есть бордель. В углу икона его не делает ни лучше и ни хуже", — добавил артист.

Публикация от Shnurov Sergey (@shnurovs) Янв 28, 2018 at 10:59 PST

Отмечается, что такому стихотворению предшествовало заявление протоиерея Всеволода Чаплина о том, что Шнуров попадет в ад за использование мата в песнях.

Источник: life.ru