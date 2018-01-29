Шнуров обозвал священников и сравнил храмы с борделями (5)

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В мире | 29 января 2018 года, 16:01

Лидер российской группы "Ленинград" Сергей Шнуров написал стихотворение, в котором ответил протоиерею Всеволоду Чаплину.

Произведение он опубликовал в своем аккаунте в Instagram.

"И что с того, что нацепили рясы? Не форма вроде красит человечка. Среди попов бывают ***. В плохом значении этого словечка", — сказал певец.

Кроме того, в своем стихе Шнуров сравнил храмы с борделями.

"Бордель и есть бордель. В углу икона его не делает ни лучше и ни хуже", — добавил артист.

Отмечается, что такому стихотворению предшествовало заявление протоиерея Всеволода Чаплина о том, что Шнуров попадет в ад за использование мата в песнях.

Источник: life.ru

Комментарии 5
Реал54 минуты назад
какое может быть доверие ук продажным попам!
РЦП создал в 1943.г. Берия как филиал НКВД!
Таким они и остались!
Гундеев (Кирилл)по кличке Михайлов, исправно служит чекисткой власти!
6
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Циля1 час назад
Замечательное, честное стихотворение.
5
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Haha58 минут назад
Polnaja pravda
4
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