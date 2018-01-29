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Заключенного американской федеральной тюрьмы Бомонт в округе Джефферсон (штат Техас) поймали при попытке вернуться на территорию исправительного учреждения с пакетами еды и выпивкой. Об этом сообщается на странице окружного шерифа на Facebook.

Спецоперация началась после того, как полицейские получили информацию о том, что несколько человек бегали из тюрьмы на территорию соседнего ранчо, где останавливался неизвестный грузовик. Забрав товар, заключенные возвращались за решетку с контрабандой.

На участке установили камеры видеонаблюдения. Когда информация подтвердилась, полицейские выставили засаду, и беглец попался. Им оказался 25-летний уроженец Далласа Джошуа Хансен, заключенный под стражу по делу, связанному с наркотиками.

При себе у мужчины была спортивная сумка. В ней сотрудники правоохранительных органов нашли три бутылки бренди, бутылку виски, несколько пачек сигарет, аккуратно упакованные бутерброды и большое количество домашней еды, в том числе сосиски-барбекю и жареную курицу.

Хансен был арестован и вернулся в тюрьму. Расследование инцидента продолжается.

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Фото: pixabay.com