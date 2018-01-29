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Американское рейтинговое агентство Weiss присвоило криптовалютe Ethereum более высокий, чем биткоину, рейтинг. Об этом пишет Forbes со ссылкой на материалы Weiss.

Ethereum, который называют основным конкурентом биткоина, получил оценку B, биткоин — С+. Как пояснили в агентстве, хотя биткоин доминирует на рынке, а также представляет собой "сильный бренд", он не получил более высокий рейтинг из-за проблем со скоростью транзакций и неготовности к срочному обновлению кода.

Американское рейтинговое агентство Weiss присвоило криптовалютe Ethereum более высокий, чем биткоину, рейтинг. Об этом пишет Forbes со ссылкой на материалы Weiss.

Ethereum, который называют основным конкурентом биткоина, получил оценку B, биткоин — С+. Как пояснили в агентстве, хотя биткоин доминирует на рынке, а также представляет собой "сильный бренд", он не получил более высокий рейтинг из-за проблем со скоростью транзакций и неготовности к срочному обновлению кода.

Источник: lenta.ru

Фото: pixabay.com