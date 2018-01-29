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Вышедшую из берегов Сену во Франции засняли с дрона
Уровень воды в реке Сена в Париже поднялся до отметки 5,8 метра. Это значение стало пиковым за время паводка. Из прилегающих к реке районов спасательные службы эвакуировали около 1 500 человек.
Источник:
Russia Today
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