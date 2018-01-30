США ужесточат отбор беженцев из "рискованных" стран
МВБ США вновь ужесточит критерии отбора беженцев из ряда "рискованных" стран, заявил журналистам высокопоставленный представитель администрации США.
"Министр внутренней безопасности Кирстен Нильсон признала, что нужны дополнительные меры проверки и отбора", — сказал представитель администрации. По его словам, будет придаваться большее значение национальной безопасности. Наконец, список из 11 стран, которые считаются "рискованными", будет обновлен в течение полугода и затем будет обновляться каждые шесть месяцев, добавил он. Конкретных мер представитель администрации не привел.
В октябре 2017 года президент Дональд Трамп подписал исполнительный указ, по которому США возобновляют прием беженцев после 120-дневного моратория. При этом для беженцев из 11 стран были введены дополнительные ограничения, и их впускали в страну лишь в отдельных случаях на протяжении последующих 90 дней. Состав списка не разглашается, но при предыдущей администрации Барака Обамы в нем числились Египет, Ирак, Иран, Йемен, КНДР, Ливия, Мали, Сирия, Сомали, Судан и Южный Судан.
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