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Минфин США представил Конгрессу "кремлевский доклад". В документе содержится 210 имен: 114 крупных чиновников РФ и руководителей госкомпаний, а также 96 олигархов.

Так, в "кремлевский список" включили премьер-министра Дмитрия Медведева и членов кабинета министров, в числе которых глава Минэнерго России Александр Новак. В список попало руководство администрации президента РФ, включая Вайно, Громова, Пескова, Суркова. Также в перечне - Матвиенко, Володин, Сечин, Миллер, Нарышкин, Бортников, экс-глава "Россетей" Бударгин, глава Росатома, "Интер РАО", "Русгидро".

Среди фигурантов "списка олигархов" - советники президента РФ Клименко и Глазьев, предприниматели Алишер Усманов, Роман Абрамович, Сулейман Керимов, создатель "Лаборатории Касперского" Евгений Касперски, Петр Авен и Владимир Потанин. В перечень также включены Аркадий и Борис Ротенберги, Геннадий Тимченко, Олег Тиньков, Алекперов, Михельсон, Гурьев и Гуцериев.

При этом в американском минфине уточнили, что на фигурантов "кремлевского доклада" не распространяются в США никакие ограничения и запреты. Так называемый список олигархов также не является санкционным, никакие ограничения против его фигурантов не вводятся, сделки с ними американцам ничем не грозят, если только ограничительные не были введены в отношении того или иного лица ранее.