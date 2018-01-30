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Американское аэрокосмическое агентство NASA опубликовало фотографии бушующей в атмосфере Юпитера бури. Об этом сообщает портал Space.com.

Снимок был сделан 16 декабря прошлого года автоматической межпланетной станцией Juno, находящейся на орбите Юпитера. В момент, запечатленный на фотографии, станция находилась на расстоянии восьми тысяч 787 километров от облачного слоя Юпитера.

Межпланетная станция Juno была запущена в августе 2011 года в рамках программы. Аппарат достиг Юпитера 4 июля 2016 года, преодолев за свой путь 2,8 миллиарда километров.

Источник: life.ru

Фото: Björn Jónsson/NASA/JPL-Caltech/SwRI/MSSS