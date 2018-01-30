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Книга обвинившего в плагиате Александра Пушкина и Михаила Булгакова украинского писателя Юрия Винничука "Тайны львовского кофе" оказалась почти дословным переводом русскоязычного издания "Все о кофе" Михаила Пучерова, написанной в 1988 году.

На это обратил внимание львовский портал "Варианты".

Издание приводит несколько десятков примеров плагиата в книге Винничука "Тайны львовского кофе". Так, он дословно переписывает не менее 12 рецептов напитков, а также инструкции по приготовлению кофейной эссенции и сиропа.

При этом, как отмечается в статье, автор совершает ошибки при переводе с русского на украинский, а также использует устаревшие географические названия.

Как ранее сообщалось, украинский писатель Юрий Винничук обвинил классиков русской литературы Михаила Булгакова и Александра Пушкина в плагиате. Об этом он написал в своем блоге на портале "Збруч".

Источник: ria.ru

Фото: pixabay.com