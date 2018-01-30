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Четверо молодых людей, жителей одного из населенных пунктов Центрального округа в Израиле, выплатят своей соседке компенсацию в размере 48 тысяч шекелей (около 14 тысяч долларов) за нанесенные ей оскорбления.

Согласно опубликованной судом информации, молодые люди кричали женщине, репатриантке из бывшего СССР, "русская шлюха", "все русские шлюхи", а также позволяли себе иные оскорбления, передает NEWSru Israel.

Инцидент произошел около полутора лет назад. Группа молодых людей нарушала тишину под окном дома, где живет их соседка. После того как женщина попросила их вести себя потише, они начали громко кричать и оскорблять ее.

Женщина зафиксировала происходившее с помощью видеокамеры. Причем увидев, что их снимают, молодые люди начали кричать еще громче.

Соседка подала против них иск в суд. Она заявила, что оскорбления слышали многие соседи и все это унижает ее честь и достоинство.

Ответчики, в свою очередь, утверждали, что женщина сама стала зачинщицей скандала. По их словам, она постоянно устраивает провокации, а ее муж находится в состоянии конфликта с соседями. Они также утверждали, что у их соседки плохая репутация.

Суд отклонил все утверждения ответчиков и полностью принял версию истицы, опираясь на кадры видеозаписи. В своем вердикте судья особо отметила, что упоминание в ругательствах страны происхождения соседки превращают их из просто брани в унизительные расистские высказывания, отмечает Mako. Сайт опубликовал и саму видеозапись ссоры.

Судья постановила, что оправдания ответчиков не имеют никаких юридических оснований, поэтому они обязаны выплатить компенсацию.

Подробнее: https://www.newsru.com/world/30jan2018/quarrel.html

Фото: pixabay.com