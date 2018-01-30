В мире |

Ролик в интернете с чистоплотной крысой, которая натирает свое брюшко лапками, изумило пользователей. Такое неожиданное поведение грызуна успел запечатлеть на камеру телефона житель Перу Хоссе Корреа.

Он поделился в интервью изданию Metro, что планировал освежиться в душе, однако его опередила крыса. Очевидец рассказал, что все ее повадки напоминали человека во время мытья.

"Она втирала пену в свою шерстку и наглаживала себя по животу. Вся процедура длилась почти полминуты, потом умытая хвостатая поспешила удалиться", - написал Хоссе.

Данной историей заинтересовались ученые, которые посчитали видео неправдоподобным, так как крысы в реальной жизни не ведут себя подобным образом. Эксперты усомнились, что животное само приняло решение умыться, скорей всего перед съемками ее специально намылили.

Источник: dailyhype.ru

Фото: pixabay.com