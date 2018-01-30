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Instagram в скором времени получит поддержку видеозвонков. Об этом сообщает портал Wabetinfo.

По данным профильного сайта, соцсеть сейчас тестирует возможность видеосвязи между пользователями. Также в коде актуальной версии приложения был обнаружен намек на новую функцию Instagram.

В будущем, если открыть блок с сообщениями и выбрать конкретного пользователя, то в правом верхнем углу появится иконка камеры.

Эксперты, которые изучили прошивку приложения, выяснили, что на данный момент кнопка неактивна. Однако в скором времени пользователи смогут разговаривать друг с другом с помощью видео. Когда технология станет публичной, неизвестно.

Источник: life.ru

Фото: pixabay.com