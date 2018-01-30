В мире |

В индонезийской провинции Ачех задержали 12 трансгендеров, сообщает Coconuts Jakarta.

Полиция устроила облаву на несколько салонов красоты. Среди задержанных оказались работники и посетители заведений. Их доставили в участок, состригли им волосы, выдали мужскую одежду. Также им сказали, что с ними будут работать до тех пор, пока они не научатся вести себя как мужчины.

Начальник полиции Ахмад Унтунг Сурианата сказал, что офицеры заставили трансгендеров бегать и громко петь, пока их голоса не станут похожими на мужские, передает Antara News.

По словам Сурианата, операция должна предупредить рост числа представителей ЛГБТ-сообщества в регионе, так как это может быть опасно для молодого поколения индонезийцев.

Ачех — единственная провинция Индонезии, где существует исламская полиция нравов и действуют законы шариата. Они распространяются не только на мусульман, но и на всех местных жителей.

Источник: lenta.ru

Фото: riendlyhotelsguide.com