Полицейские в Индонезии заставили трансгендеров быть мужчинами
В индонезийской провинции Ачех задержали 12 трансгендеров, сообщает Coconuts Jakarta.
Полиция устроила облаву на несколько салонов красоты. Среди задержанных оказались работники и посетители заведений. Их доставили в участок, состригли им волосы, выдали мужскую одежду. Также им сказали, что с ними будут работать до тех пор, пока они не научатся вести себя как мужчины.
Начальник полиции Ахмад Унтунг Сурианата сказал, что офицеры заставили трансгендеров бегать и громко петь, пока их голоса не станут похожими на мужские, передает Antara News.
По словам Сурианата, операция должна предупредить рост числа представителей ЛГБТ-сообщества в регионе, так как это может быть опасно для молодого поколения индонезийцев.
Ачех — единственная провинция Индонезии, где существует исламская полиция нравов и действуют законы шариата. Они распространяются не только на мусульман, но и на всех местных жителей.
Источник: lenta.ru
Фото: riendlyhotelsguide.com