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Берлинский фестиваль впервые проведет кинопоказ в одной из местных тюрем, сообщает Screen Daily.

Мероприятие запланировано на 23 февраля. Зрители увидят ленту "Тихая революция" Ларса Крауме. Картина основана на реальных событиях и рассказывает о студентах, выступивших в 1956 году против режима в Восточной Германии.

Крауме приедет на показ, чтобы обсудить свою работу с заключенными.

С 2009 года подобные мероприятия проводит кинофестиваль в Ольденбурге. В американских тюрьмах фильмы показывает киноинститут Tribeca.

Фото: Flickr