Берлинский фестиваль проведет кинопоказ в тюрьме
В мире | 30 января 2018 года, 17:28
Берлинский фестиваль впервые проведет кинопоказ в одной из местных тюрем, сообщает Screen Daily.
Мероприятие запланировано на 23 февраля. Зрители увидят ленту "Тихая революция" Ларса Крауме. Картина основана на реальных событиях и рассказывает о студентах, выступивших в 1956 году против режима в Восточной Германии.
Крауме приедет на показ, чтобы обсудить свою работу с заключенными.
С 2009 года подобные мероприятия проводит кинофестиваль в Ольденбурге. В американских тюрьмах фильмы показывает киноинститут Tribeca.
Фото: Flickr
Источник: Газета.ru