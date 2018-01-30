В мире |

Во вторник минфин США опубликовал "кремлевский доклад" - перечень из политиков, чиновников и бизнесменов, связанных с президентом России Владимиром Путиным.

В список вошли все руководители администрации президента, его помощники и советники, все члены правительства, руководители госкомпаний и бизнесмены, чье состояние, по оценкам журнала Forbes, составляет не менее 1 млрд долларов. Всего - 210 человек.

Включение в список не означает автоматического введения санкций, подчеркнули американские чиновники. Но уже сейчас есть угрозы репутационного характера, а в дальнейшем присутствие в "кремлевском докладе" может грозить и санкционными мерами.

Русская служба BBC собрала реакцию политиков, журналистов и самих фигурантов списка на публикацию документа.

Президент России Владимир Путин

Мы ждали этого списка, и не буду это скрывать - мы готовы были предпринять ответные шаги, причем серьезные, которые бы скатили наши отношения к нулю. Мы воздержимся пока от этих шагов.

Но мы будем внимательно смотреть за тем, как будет развиваться ситуация на практике. Потому что там есть какой-то секретный список, в этом списке какие-то, говорят, еще фамилии с какими-то там звездочками. Надо с этим разобраться.

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России (в списке)

Если вы прочитаете текст и заголовок этого документа, то все это делается в соответствии с законом о противодействии врагам США. Поэтому де-факто вся эта группа лиц названа врагами США. Вот это подход, это заявление

Премьер-министр Дмитрий Медведев (в списке)

Я думаю, это та ситуация, когда непопадание в этот список - это повод уволиться, но мы, конечно, так поступать не будем.

Каково значение этого списка? Я бы сказал, что значение этого списка - "зеро".

Вице-премьер Аркадий Дворкович (в списке)

Я как член правительства обязан был быть в этом списке, все правительство в нем есть, ничего удивительного в этом нет. Это похоже на книжку "Кто есть кто в российской политике".

Мэр Москвы Сергей Собянин (в списке)

В "кремлевский доклад" аккуратно внесли всю политическую и экономическую элиту страны. Было бы очень странно, если бы не включили и мэра столицы.

Вице-премьер Дмитрий Рогозин (в списке)

В той части санкций, которые касаются ограничений на экспорт российских вооружений, могу сказать следующее: американцы остаются верны себе. Они везде и всегда используют принцип "двухходовочки", сначала пугают покупателей наших вооружений, затем заставляют покупать только американское вооружение.

То есть хотят и рыбку съесть, и в кресло присесть.

Ирина Винер-Усманова (супруга бизнесмена Алишера Усманова, попал в список)

Он [Усманов] вообще не парится, продолжает работать.

Советник президента по культуре Владимир Толстой (в списке)

Я не очень понимаю, что это может значить для меня - экономическая сторона меня не волнует, потому что я не располагаю никакими активами за пределами России. Человека, который живет на заплату, это мало беспокоит.

Ничего, кроме недоумения у меня это не вызывает. Хотя чего удивляться, если все руководство администрации оказалось в этом списке.

Бизнес-омбудсмен Борис Титов (в списке)

Мне заказали майку номер 32. Я горд тем, что я один кандидат в президенты на этих выборах, который удостоился чести быть в этом списке. Никто больше из кандидатов в президенты там не оказался.

Глава совета директоров "Газпрома" Виктор Зубков

Они и так постоянно давят все время. Вы же видите - и переговоры с поляками, с прибалтами. Но ничего, выдержим.

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая

Санкции - это удавка на международный бизнес, в том числе и бизнес Европы. Теперь США вводит систему вирусного касания, цель которой не скрывается - это система сдерживания других и преимущества только для одной страны.

Америка открывает экономическую Гуантанамо для бизнеса по всему миру.

Политик Алексей Навальный

Вот это верно. Самый большой недостаток списка: где Лебедев, Зорькин, вся судебная мафия и Памфилова. Забыли про них (либо они агенты ЦРУ).

Эксперт Атлантического совета Андерс Ослунд (участвовал в составлении возможных критериев для списка)

96 - собраны все российские миллиардеры, очень много.

Скорее всего, это заставит их сплотиться вокруг Кремля. Получается контрпродуктивно.

Бывший посол США в России Майкл Макфол

Я не вижу смысла в этом списке. Я не вижу никаких свидетельств того, что пребывание в этом списке делает кого-то более восприимчивым к санкциям в будущем. Но, может, я что-то пропустил...

Я лично знаю многих бизнесменов из списка. Некоторые из них близки к Путину, некоторые - нет. Очевидно, что для разграничения этих двух категорий сделано мало.

Главный редактор радио "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов

Этот список редакция "Эха Москвы" могла бы составить за 20 минут...

Эта история заключается в том, что этих людей как бы загнали в комнату. Американцы сказали: "Вот вы как бы тут посидите. Мы сейчас четверых расстреляем из секретного списка. Если вам будет непонятно, мы еще четверых расстреляем". То есть внесем в санкционный.

Бывший главный редактор российского Forbes Максим Кашулинский

Когда мы в 2004 году делали первый список Forbes, не могли и представить, как власти США используют его в 2018-м. Впрочем, и фигуранты списка не могли такого представить. По сути, смысл сегодняшнего шага: "Разбогател при Путине - ответишь".

Фото: Flickr