В мире |

В Иране развивается движение одиночных протестов против хиджабов. В понедельник 29 января сразу несколько женщин с непокрытыми головами взобрались на трансформаторные будки на улицах Тегерана, размахивая намотанными на палку платками наподобие флага. Это первое сколько-нибудь массовое выступление против обязательного ношения платка со времен революции 1979 года.

People in #Iran are asking for the whereabouts of the woman who took off her #hijab to protest the mandatory Islamic dress code using the hashtags #دختر_خیابان_انقلاب_کجاست and #Where_Is_She

She was reportedly arrested shortly after. #IranProtestspic.twitter.com/G6oKHIPA68 — Armin Navabi (@ArminNavabi) 18 января 2018 г.

Первая такая акция произошла еще в декабре - активисткой, решившийся на такой шаг, стала 31-летняя Вида Мовахед, мать полуторагодовалой девочки.

A 2nd woman arrested in #Iran for protesting forced #hijab by taking off her headscarf.

Name: Narges Hosseini #نرگس_حسینی

Women are removing their hijab, posting it with the hashtag #دختران_خیابان_انقلاب meaning #GirlsOfRevolutionSt where #VidaMovahed first took off her hijab. pic.twitter.com/lLbeI5TZMo — Armin Navabi (@ArminNavabi) 29 января 2018 г.

27 декабря женщина взобралась с распущенными волосами на будку на проспекте Энгелаб в Тегеране, размахивая платком словно флагом. Ее фотографии и видео широко разошлись в социальных сетях.

По сообщениям правозащитников, женщина была задержана полицией, освобождена и затем арестована повторно. Хэштег с вопросом "Где она?" на персидском языке был использован в "Твиттере" более 28 тысяч раз. Как рассказала известная в Иране правозащитница и адвокат Насрин Сотоудех, молодую женщину освободили только в воскресенье 28 января.

Сразу после этого, в понедельник 29 января акцию Виды Мовахед повторили, как минимум, еще три женщины. Их фотографии с хэштегом, который можно перевести как "девушки с улицы Энгелаб" стали одним из трендов в "Твиттере".

Как сообщает Насрин Сотоудех, женщина, вставшая на ту же самую будку, что и Мовахед, также была задержана полицией. Вскоре после этого в знак поддержки движения жители города стали оставлять на будке цветы.

Обязательное ношение платка в публичных местах предписывается законами Ирана - нарушительницам грозит арест.

Вместе с тем жительницы страны последовательно отстаивают свою свободу появляться с непокрытой головой, например, за рулем автомобиля, аргументируя это тем, что салон машины является частным пространством.

В 2014 году уроженка Ирана журналистка и активистка Масих Алинежад (сейчас она живет на Западе) создала страницу в "Фейсбуке" "Моя скрытая свобода", где жительницы Ирана и других стран могли постить свои снимки с непокрытой головой. Сейчас у страницы более миллиона подписчиков.

Фото: Flickr