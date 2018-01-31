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Публикация "кремлевского списка" в США и возможное введение санкций против лиц, внесенных в него, может привести к дальнейшему осложнению в евроатлантических отношениях, заявил РИА Новости глава Центра изучения Центральной и Восточной Европы немецкого фонда имени Роберта Боша, член Германского комитета по внешней политике Штефан Майстер.

Минфин США в ночь на вторник опубликовал "кремлевский список", куда вошло почти все руководство РФ и крупные российские предприниматели — всего более 200 человек. Список был подготовлен в соответствии с законом "О противодействии противникам Америки посредством санкций", который был принят в США летом 2017 года. Он не влечет за собой автоматического введения санкций против упомянутых лиц, но подразумевает, что ограничительные меры против них со стороны США могут быть введены в будущем.

Президент РФ Владимир Путин назвал доклад "недружественным актом", который наносит вред отношениям России и США в целом. По его словам, Москва не заинтересована в том, чтобы сворачивать отношения с Вашингтоном, воздержится от ответных шагов после публикации списка и будет следить за развитием ситуации. Глава государства также отметил, что Россия на этом фоне должна заниматься в первую очередь внутренними вопросами, руководствуясь правилом "собака лает, а караван идет".

"Это ясный сигнал об эскалации в адрес Москвы. В настоящее время в Вашингтоне ни в Конгрессе, ни в администрации нет интереса в улучшении отношений с Россией, в том числе из-за предполагаемой или реальной российской кампании по дезинформации, проведенной в рамках выборов президента США. Продолжается тенденция "наказания России", это не сулит ничего хорошего российско-американским отношениям в ближайшее время и свидетельствует скорее о нарастании эскалации. Для ЕС и Германии это может привести к углублению напряженности в отношениях с США по вопросу санкционной политики", — заявил Майстер.

По словам эксперта, вопрос о том, будут ли введены санкции в отношении фигурантов нового списка, может быть решен как положительно, так и отрицательно, однако "если они будут введены, то я исхожу из того, что ЕС и Германия не последуют им, так как они не в интересах европейцев". В целом, Майстер назвал новые возможные санкции "проблематичными для общей позиции США и ЕС в отношении России, для трансатлантического единства". Он напомнил, что санкции в отношении отдельных граждан России – не единственные меры, обсуждаемые в Вашингтоне, где дискуссия идет о "введении санкций против целых энергетических проектов, все это может иметь негативные экономические последствия для ЕС и Германии".

"В этой связи ряд немецких и европейских политиков уже высказались очень ясно, их позиция такова, что они это не поддерживают (эти санкции — ред.). Акция США имеет влияние на экономические отношения ЕС и России, и я не считаю, что это может быть поддержано в ЕС, напротив, это приведет к усилению конфликта с Вашингтоном", — считает Майстер.

Фото: Flickr