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Пятнадцать лет назад мир сходил с ума от "Маленького Геркулеса" — восьмилетнего Ричарда Сандрака, который выглядел не как ребенок, а скорее как профессиональный бодибилдер. В 2000-х мальчика называли самым сильным ребенком в мире.

Ричард родился в небольшой деревушке в Украине в семье Павла Сандрака, чемпиона мира по боевым искусствам, и Лены Сандрак, профессионально занимавшейся аэробикой. Когда мальчику было два года, семья переехала в США, и вскоре Ричарда начали тренировать. Когда ему было восемь, он жал от груди свой двойной вес.

Когда исполнилось 11, он уже мог жать тройной. Но сейчас Ричарду 26 лет, и исполнять мечту родителей, которые, по сути, лишили его детства, он отказался.

За тяжелыми тренировками и строгой диетой следил отец мальчика, бывший чемпион по боевым искусствам. Общество и восхищалось невероятными результатами Ричарда, и осуждало слишком жесткое отношение к ребенку.

Семья из Пенсильвании перебралась в Калифорнию, чтобы попробовать прорваться в желанный мир шоу-бизнеса, наняла менеджера, чтобы тот продвигал Ричарда.

Хотя Ричард забросил тренировки, он не жалеет о славе и о том, каким было его детство. "Я горжусь своим прошлым. И не хочу скрывать его. Просто больше я так жить не хочу". Сандрак мечтает однажды стать инженером и работать в НАСА.

Источник и фото: BIGPICTURE.RU