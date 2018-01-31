Предприниматель и общественный деятель Герман Стерлигов написал очередной пост на своей странице в Facebook.

В нем Стерлигов в свойственной ему манере предлагает работу молодым девушкам:

"Срочно ищу секретаршу: хорошенькую, грамотную и послушную. Кормлю, пою, одеваю и еще 100 000 на мороженое каждый месяц".

Да и требования к будущей секретарше серьезные. Она должна быть одновременно "хорошенькой, грамотной и послушной" и не замужем. "Разведенных и с детьми" просят не беспокоиться.

К грамотности у Германа Стерлигова — особый подход. Девушка нужна грамотная ("предстоит много писать и говорить"), но высшее образование нежелательно.

А теперь о самом интересном — о внешних данных кандидаток. Тут кастинг почище, чем на работу фотомоделью. Нужны фото без макияжа и ретуши, а также "видео со звуком голоса". А чтоб девушки не питали лишних иллюзий, бизнесмен опубликовал фото "последней проработавшей два года секретарши" (очаровательнейшая юная блондинка). Это "нижняя планка внешних качеств для работы в Слободе".

"Секретаршу выбирать — это поважнее, чем лошадь выбирать", - объясняет свои требования Стерлигов.

Некоторых подписчиков пост позабавил и они поддержали его шутками, а других, наоборот, возмутил, они напомнили Стерлигову, что такое отношение к сотрудникам недопустимо для "истинно-православных".

"Нехорошо это, Герман"

"Желающие есть. Секс регулярный?"

"Неуважительно по отношению к вашей бывшей секретарше говорить о ней, как о "нижней планке". И, вообще, все это звучит дико".

"Т.е. с женщина с детьми не вариант? Ну Герман вообще заговорился! Против Заповедей Божьих идёт, а ещё Истинно-Православным себя мнит!".