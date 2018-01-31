Facebook запретил рекламу криптовалют
Социальная сеть Facebook запретила рекламу криптовалют, первичных размещений токенов (ICO) и бинарных опционов. Об этом говорится в сообщении социальной сети.
"Мы хотим, чтобы люди продолжали открывать и узнавать о новых продуктах и услугах через рекламные объявления в Facebook, не опасаясь мошенничества или обмана. Тем не менее, существует множество компаний, которые рекламируют бинарные опции, ICO и криптовалюты, которые на данный момент не заслужили доверия", — пояснили в компании.
Уточняется, что объявления, которые нарушают новые правила, будут удаляться не только из основного приложения, но и везде, где Facebook продает рекламные возможности.
В Facebook отметили, что работа над совершенствованием возможностей выявления обманных и вводящих в заблуждение методов рекламы продолжается.
Фото: Flickr