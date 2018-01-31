В мире |

Министерство юстиции и Комиссия по ценным бумагам и биржам США начали совместное расследование касательно скандала с аккумуляторами iPhone. Об этом сообщает The Verge.

Ведомствам предстоит выяснить, нарушила ли Apple закон о раскрытии личных данных, когда скрыла факт намеренного замедления процессоров на старых моделях iPhone. Одновременно в отношении Apple ведется расследование во Франции и в Италии. В России против компании было подано несколько судебных исков.

Фото: Flickr